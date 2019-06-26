Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28
Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон (нефтяных) торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,5-65,8 за баррель».
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