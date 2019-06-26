Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28

Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон (нефтяных) торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,5-65,8 за баррель».
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Нефть дешевеет на неопределённости перед встречей глав США и КНР

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В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

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Происшествия

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Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
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Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом.
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Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
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Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади необходимостью проведения дополнительных работ на ней, говорится в пресс-релизе префектуры ЦАО.
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Происшествия

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Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект

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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
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В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
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Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
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