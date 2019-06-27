Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов умеренно снижаются.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:45, Вашингтон
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Обновлено в 05:11
Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
Обновлено в 07:31
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Экономика
Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям
Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Общество
ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево
Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро
По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Музыка
Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь
Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности. Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Дмитрий Комбаров сообщил, что будет играть за «Крылья Советов»
Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров сообщил, что будет выступать за самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым
В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Хоккей
Панарин провёл встречи с представителями «Рейнджерс» и «Флориды»
Российский форвард Артемий Панарин провёл переговоры с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Обновлено в 02:12
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество
Астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
Обновлено 26 июня в 22:30
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Общество
Московские власти объяснили, почему закрыли Хохловскую площадь
В префектуре отметили, что пространство на Хохловской площади активно используется, и чтобы сделать пребывание там более комфортным, потребовалось провести дополнительные работы.
Обновлено в 08:17
Культура
«Мона Лиза» переедет в другой зал из-за ремонта в Лувре
Знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля в связи с проведением ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Обновлено в 07:40