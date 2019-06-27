Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов умеренно снижаются.
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С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, цена WTI подскочила на 11%

Финмаркет03:12

Нефть дешевеет на неопределённости перед встречей глав США и КНР

News.ru03:08

Нефть дешевеет на неопределенности перед встречей лидеров США и КНР на саммите G20

ПРАЙМ01:08

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:00

Цена на нефть марки Brent снизилась до $66,23 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть завершили торги четверга небольшим ростом

Банки.ру01:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь снялась топлес в ретро-образе

Обновлено в 05:47
Политика

Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Общество

На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция

На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Политика

Ляшко обвинил Зеленского в госизмене из-за ситуации вокруг ПАСЕ

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правоохранителей проверить действия президента Украины Владимира Зеленского на предмет наличия в них государственной измены из-за ситуации вокруг восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:15
Кино

Генри Кавилл сыграет нового Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:40
Политика

Зеленский дал гражданство грузинским наемникам

Обновлено в 06:55
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп на подъезде к Шереметьеву

Участок дороги в районе терминала B аэропорта Шереметьево подтопило из-за продолжительных дождей.
Обновлено в 06:40
Финансы

Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Стало известно, на сколько будут проиндексированы страховые пенсии россиян в 2010 году, а также на какую сумму увеличится размер пенсионного балла.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

МИД Ирана назвал слова дипломата США о ядерной программе «шуткой дня»

«Шутка дня!» — заявил дипломат.
Обновлено в 06:51
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Лолита Милявская лишилась связок из-за пения без фонограммы

Обновлено в 07:01
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Происшествия

В США легкий самолет упал на жилой дом

Легкий самолет упал на жилой дом в США, пишет газета New York Post.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Google запатентовала уникальный многостраничный смартфон-книжку

Судя по патенту, в Google изобрели электронную книжку с несколькими гибкими страницами, которые закреплены центральным шарниром и могут, как и страницы обычной книги, перелистываться.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13

Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», Светланы Балабай, Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Минобороны заказало партию подлодок «Ясень-М» и «Лада»

Минобороны России заключило в рамках форума "Армия-2019" госконтракты на поставку многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и дизель-электрических "Лад", объявил диктор во время торжественной церемонии в присутствии президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении главы автодилера «Рольф»

В отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.
Обновлено в 01:16
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