Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28
Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон (нефтяных) торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,5-65,8 за баррель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Общество
Побит температурный рекорд в истории человечества
Обновлено в 08:55
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Культура
В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса
Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
Обновлено в 05:34
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Общество
Маруани запел на заседании суда с Киркоровым
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова
Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Кино
Владимир Машков намерен вернуться в кино
Обновлено в 01:11
Экономика
Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России
Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Обновлено в 08:32
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Здоровье
В Тамбове районным соцслужбам вручили ключи от автомобилей «Мобильных бригад»
Из федерального бюджета в 2019 году выделено 43 млн. рублей на приобретение автомобилей для создания «Мобильных бригад».
Обновлено в 08:12
Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56