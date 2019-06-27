Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррельРосбалт 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов умеренно снижаются.

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррель

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Политика В Ираке задержали более 50 протестующих у посольства Бахрейна Полицейские задержали 54 участника акции протеста у посольства Бахрейна в Багдаде, сообщает телеканал Sky News Arabia.

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