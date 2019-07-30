Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $64 за баррель, WTI дорожает слабееРосбалт 02:59
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на ожиданиях, что решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о смягчении денежно-кредитной политики поддержит рост мировой экономики и спрос на топливо.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:13, Вашингтон
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два новых уголовных дела завели по итогам митинга 27 июля
Два новых уголовных дела возбуждены по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Космос
Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами
НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
В пяти регионах России введен режим ЧС из-за пожаров
Обновлено в 07:32
Здоровье
Губернатор Брянской области распорядился уволить главного врача райбольницы
Глава Брянской области Александр Богомаз раскритиковал работу лечебных учреждений, в которых пациенты не могут сдать кровь в день обращения.
Обновлено в 07:28
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящую сибирскую тайгу
Обновлено в 08:07
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Водонаева подозревает Воеводину в меркантильности
Ведущая не видит смысла в манипуляции беременностью В середине текущего месяца СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной и малайзийского короля Мухаммада V. Тогда же адвокат модели назвал новость провокацией.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
«Кристал Пэлас» намерен предложить ЦСКА за Чалова € 15 млн
Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» намерен в ближайшее время сделать предложение ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Культура
Арнольд Шварценеггер празднует свой 72-й день рождения
Сегодня, 30 июля 2019 года празднует свой 72-й день рождения известный актер, политик и бизнесмен Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:47
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Для москвичей проведут бесплатные лекции о родах и воспитании детей
21 августа в клинической больнице № 15 имени Филатова пройдет обсуждение медицинских и психологических вопросов, связанных с подготовкой к родам, а в больнице имени Виноградова будет организована школа отцов, в рамках которой расскажут о ходе беременности и родах, а также научат ухаживать за новорожденными.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова наняла помощницу, поскольку не умеет готовить
Брухунова честно призналась, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Спутник связи «Меридиан» выведен на расчётную орбиту
Космический аппарат «Меридиан», запущенный на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
Обновлено в 07:29
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено вчера в 14:57