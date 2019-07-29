Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррель

Экономика Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Политика Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".

Футбол В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны» Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Политика Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Общество В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Шоу-бизнес Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.

Происшествия Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Политика Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Футбол «Интер» рассматривает вариант с приобретением Кавани Руководство «Интера» рассматривает вариант с приобретением Кавани, поскольку там считают, что уругваец очень схож с форвардом «Ромы» по стилю игры.

Политика Киев объявил об отстранении Медведчука от минского процесса Накануне апрельских выборов президента Украины представители команды кандидата Владимира Зеленского уже заявляли о намерении отстранить господина Медведчука от международных переговоров.

Происшествия Второклассники ограбили магазин игрушек с пневматическим пистолетом Двое восьмилетних парней попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге.

Политика Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.

Армия и оружие Индия передумала закупать беспилотники у США По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.

Экономика Сумма ущерба от преступлений с начала года превысила 303 млрд рублей Сумма ущерба от преступлений с начала года составила более 303 млрд рублей, практически все преступления были зарегистрированы в городах.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.