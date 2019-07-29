Энергетика
Стоимость нефти марки Brent понизилась до $63,23 за баррельМосковский Комсомолец 01:27
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,18%. Теперь стоимость их составляет $56,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,36%, достигнув $63,23 за баррель.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Экономика
Подразделение Pfizer по производству дженериков объединится с Mylan
Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.
Обновлено в 07:49
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Обновлено в 07:41
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Футбол
Терентьев: «Футбол, где бы ты ни был, везде очень интересен»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о своем возвращении в петербургский клуб в 2017 году.
Обновлено в 10:43
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Врачи Навального заявили об отравлении оппозиционера
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
Однозначная позиция: у Зеленского высказались о подаче воды в Крым
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 08:36
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Интер» рассматривает вариант с приобретением Кавани
Руководство «Интера» рассматривает вариант с приобретением Кавани, поскольку там считают, что уругваец очень схож с форвардом «Ромы» по стилю игры.
Обновлено в 09:02
Политика
Киев объявил об отстранении Медведчука от минского процесса
Накануне апрельских выборов президента Украины представители команды кандидата Владимира Зеленского уже заявляли о намерении отстранить господина Медведчука от международных переговоров.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Второклассники ограбили магазин игрушек с пневматическим пистолетом
Двое восьмилетних парней попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:20
Политика
Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США
По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники у США
По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.
Обновлено в 06:47
Экономика
Сумма ущерба от преступлений с начала года превысила 303 млрд рублей
Сумма ущерба от преступлений с начала года составила более 303 млрд рублей, практически все преступления были зарегистрированы в городах.
Обновлено в 08:06
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50