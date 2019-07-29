Энергетика
Цены на нефть снижаются на снижении опасений по поводу ИранаNeftegaz.ru 04:11
Цены на нефть сегодня снижаются на фоне ослабления опасений по поводу ситуации в Иране. 26 июля 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,17%, до 63,37 долл.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.
Обновлено в 09:57
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено 27 июля в 10:08
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Общество
«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст
«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Названы 5 устаревших и неэффективных лекарственных препаратов
Эксперты в области медицины и здоровья назвали 5 лекарств, утративших со временем актуальность и помощь организму в борьбе с различными болезнями.В странах Европы и США анальгин уже много лет находится под запретом из-за серьёзных побочных эффектов.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Генеральный директор «Валенсии» Черышева намерен покинуть клуб
Генеральный директор "Валенсии" Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность из-за разногласий с владельцем клуба Питером Лимом, сообщает Marca.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении Сирии
Американские структуры наладили добычу и продажу сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак» на восточном берегу Евфрата.
Обновлено в 08:15
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Экономика
Пятая часть украинцев работает за рубежом
Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Финансы
Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах
Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Политика
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Музыка
Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21