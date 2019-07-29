Энергетика

Цены на нефть снижаются на снижении опасений по поводу ИранаNeftegaz.ru 04:11

Цены на нефть сегодня снижаются на фоне ослабления опасений по поводу ситуации в Иране. 26 июля 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,17%, до 63,37 долл.
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