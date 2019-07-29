Энергетика
Цены на нефть снижаются на снижении опасений по поводу ИранаNeftegaz.ru вчера в 04:11
Цены на нефть сегодня снижаются на фоне ослабления опасений по поводу ситуации в Иране. 26 июля 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на октябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,17%, до 63,37 долл.
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Нефть падает из-за опасений за перспективы роста, позитивных новостей по Ирану
Financial Oneвчера в 01:59
Ждем удержания Brent в диапазоне 63-65 долл./барр. на этой неделе - Промсвязьбанк
Финмаркетвчера в 03:45
Нефть дешевеет: Brent - $63,16 за баррель, WTI - $56,11
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:10
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
"30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:47
Футбол
В Англии введут временные удаления футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) введет временное удаление игроков с поля. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации 30 июля.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
ZOTAC оснастила компьютер MEK Mini ускорителем GeForce Super
Обновлено в 07:19
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:40
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:17
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Авто
Foton привезет в Россию обновлённый пикап Tunland
Напомним, что китайский бренд Foton на сегодняшний день представлен в России двумя моделями: внедорожником Sauvana и пикапом Tunland предыдущего поколения.
Обновлено в 09:09
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль.
Обновлено в 06:45
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Космос
ОАЭ вырастят космическую пальму
Обновлено вчера в 05:00