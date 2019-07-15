Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП Китая

Происшествия В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Наука Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова напилась на интервью По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Музыка Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в парке Горького В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.

Политика Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной Российские власти готовят дополнительный выходной гражданам от 40 лет для прохождения ежегодной диспансеризации.

Политика Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.

Политика В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».

Армия и оружие Оружие для наемников в Донбассе конфисковано в Италии На севере Италии у крайне правых организаций был конфискован арсенал оружия.

Происшествия Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

Армия и оружие СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».

Армия и оружие Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160 В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Происшествия Оюб Титиев перешел на работу в московское отделение «Мемориала» Бывший глава отдела правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев начал работу в московском отделении.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.