Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Происшествия
В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB
Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 14:46
Наука
Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании
Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Транспорт
Водителей призвали выезжать на юго-запад Москвы после 21:00
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова напилась на интервью
По словам авторов проекта интервью не увенчалось успехом, потому что Волочкова напилась прямо в ходе съемок.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика
Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД
Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Музыка
Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в парке Горького
В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.
Обновлено в 10:26
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.
Обновлено в 13:41
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
Российские власти готовят дополнительный выходной гражданам от 40 лет для прохождения ежегодной диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК
Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Оружие для наемников в Донбассе конфисковано в Италии
На севере Италии у крайне правых организаций был конфискован арсенал оружия.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности
Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах
Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Оюб Титиев перешел на работу в московское отделение «Мемориала»
Бывший глава отдела правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев начал работу в московском отделении.
Обновлено в 15:10
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22