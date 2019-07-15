Энергетика

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

Финмаркет03:29

Нефть дешевеет на слабой статистике из Китая

News.ru02:35

Нефть слабо дешевеет на статистике из Китая

ПРАЙМ01:05

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП Китая

Financial One02:23

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33
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Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Политика

Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Обновлено в 09:11
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Звезда скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» едва не угорел в бане

Звезда скетч-шоу "Даёшь молодёжь !" едва не угорел в бане Играть свадьбу в День любви, семьи и верности с некоторых пор стало доброй традицией.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию

Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Обновлено вчера в 00:08
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу

Обновлено в 09:28
Авто

Старый Ford Transit оснастили V8

Управляемый Миком Роджерсом, Transit V8 зафиксировал довольно впечатляющее время на недавнем мероприятии Ford, прошедшем на гоночной трассе Santa Pod в Англии, причем самый быстрый результат составил 12,5 секунды со скоростью 179 км/ч.
Обновлено в 04:31
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А

Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

Обновлено в 09:33
Происшествия

Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Теннис

Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне.
Обновлено в 08:16
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 06:07
Экономика

В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям

Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на ответ правительства ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге.
Обновлено в 08:54
Политика

Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами

Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
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