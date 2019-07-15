Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Вашингтон
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Звезда скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» едва не угорел в бане
Звезда скетч-шоу "Даёшь молодёжь !" едва не угорел в бане Играть свадьбу в День любви, семьи и верности с некоторых пор стало доброй традицией.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Как отмечается, 17 июля президенты проведут неформальную встречу, а 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России.
Обновлено в 07:20
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Ахмат» сообщил, когда Глушаков вернётся в общую группу
Обновлено в 09:28
Авто
Старый Ford Transit оснастили V8
Управляемый Миком Роджерсом, Transit V8 зафиксировал довольно впечатляющее время на недавнем мероприятии Ford, прошедшем на гоночной трассе Santa Pod в Англии, причем самый быстрый результат составил 12,5 секунды со скоростью 179 км/ч.
Обновлено в 04:31
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено 13 июля в 14:35
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой
Обновлено в 09:33
Происшествия
Фигуристку Загитову полиция не стала штрафовать за вождение без прав
По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро
Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Теннис
Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне.
Обновлено в 08:16
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Экономика
В Германии рассказали о росте экспорта в Россию вопреки санкциям
Объем экспорта из Германии в Россию возрос, несмотря на сохраняющиеся санкции Европейского союза, сообщила телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на ответ правительства ФРГ по запросу партии "Левых" в бундестаге.
Обновлено в 08:54
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Экономика
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами
Около 10 килограмм гильз найдено в подвале дома, где расположен Центральный дом художника.
Обновлено в 08:17