Энергетика

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Brent может подорожать выше $70 до конца недели

News.ru10:59

Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

Финмаркет03:29

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Цена на нефть марки Brent упала до $66,64 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру12 июля в 01:07
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»

Обновлено в 11:42
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Общество

Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном

6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»

Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Религия

В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц

Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода.
Обновлено в 09:35
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие образование тромбов

Экспертами названы три продукта, которые провоцируют образование тромбов. В первую очередь, это – свиная и говяжья печень.
Обновлено в 03:17
Спорт

Евробаскет-2021 пройдет в Германии, Чехии, Грузии и Италии

Евробаскет-2021 пройдет в Германии (Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).
Обновлено в 11:39
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено вчера в 13:00
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную

Обновлено в 12:02
Политика

Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Футбол

РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей

Ранее фанаты «Ростова» выразили недовольство тем, что матч с «Оренбургом» начался в 21:30.
Обновлено в 11:53
Футбол

Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Локомотивом»

В запасе у казанцев остался полузащитник Хвича Кварацхелия, который весеннюю часть сезона-2018/19 провел за «Локомотив».
Обновлено в 12:03
Наука

Предки людей кормили детей в течение года после рождения

Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.
Обновлено в 11:49
Гаджеты

Xiaomi назвала дату презентации смартфона Xiaomi Mi A3

Представители СМИ Польши начали получать приглашения от Xiaomi на презентацию нового смартфона Mi A3.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
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