Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51»
Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
Обновлено в 11:07
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Религия
В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц
Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода.
Обновлено в 09:35
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие образование тромбов
Экспертами названы три продукта, которые провоцируют образование тромбов. В первую очередь, это – свиная и говяжья печень.
Обновлено в 03:17
Спорт
Евробаскет-2021 пройдет в Германии, Чехии, Грузии и Италии
Евробаскет-2021 пройдет в Германии (Кельн), Чехии (Прага), Грузии (Тбилиси) и Италии (Милан).
Обновлено в 11:39
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Обновлено в 12:02
Политика
Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Футбол
РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей
Ранее фанаты «Ростова» выразили недовольство тем, что матч с «Оренбургом» начался в 21:30.
Обновлено в 11:53
Футбол
Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Локомотивом»
В запасе у казанцев остался полузащитник Хвича Кварацхелия, который весеннюю часть сезона-2018/19 провел за «Локомотив».
Обновлено в 12:03
Наука
Предки людей кормили детей в течение года после рождения
Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Xiaomi назвала дату презентации смартфона Xiaomi Mi A3
Представители СМИ Польши начали получать приглашения от Xiaomi на презентацию нового смартфона Mi A3.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25