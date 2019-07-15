Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии
Кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уйдет с поста министра обороны Германии вне зависимости от того, будет она избрана в качестве председателя Еврокомиссии или нет.
Обновлено в 10:47
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
Врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки, рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Футбол
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Американские военные пригрозили смертью собравшимся атаковать «Зону 51»
Военную базу «Зона 51» в американском штате Невада разрешено защищать любыми способами, вплоть до уничтожения.
Обновлено в 10:52
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Космос
«Спектр-РГ» начал работу на орбите
Как сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос», на космодроме Байконур в субботу, 13 июля, состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и уникальной космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:42
Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Сотрудники станции скорой помощи в Орле из-за ухудшения условий труда после оптимизации начали "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
Обновлено в 10:31
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.
Обновлено в 10:11
Общество
Для «Адмирала Кузнецова» понадобится 20 миллиардов
Стоимости контракта, по оценкам представителей отрасли, составила порядка 20 млрд руб. По данным "Коммерсанта", модернизация требуется для проведения ремонтных работ на единственном в составе ВМФ России авианосце "Адмирал Кузнецов".
Обновлено в 10:28
Музыка
Лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву исполнилось 50 лет
Обновлено в 06:00