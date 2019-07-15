Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Политика
Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России
В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Музыка
Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в парке Горького
В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.
Обновлено в 10:26
Экономика
«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»
В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».
Обновлено в 06:52
Политика
На военном параде в Париже показали летающего человека
Изобретение Запаты похоже на «глайдеры» — устройства, на которых летали персонажи из фильмов про Человека-паука режиссера Сэма Рейми — Зеленый гоблин (Норман Озборн) и Гарри Озборн.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Суд над Вышинским перенесли на 19 июля
Очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским перенесли на 19 июля в 15:00.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах
Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
Утвержден календарь выходных и праздников на 2020 год
Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней на будущий год.
Обновлено в 04:43
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией
Партия «Голос» солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Италии у неонацистов изъяли ракету класса «воздух-воздух»
Итальянская полиция в рамках спецоперации против крайне правых экстремистов конфисковала ракету класса "воздух-воздух", сообщает в понедельник телеканал Rai News.
Обновлено в 12:37
Политика
Депутат прокомментировала визит грузинской делегации в Россию
Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.
Обновлено в 08:42
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службой
Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
Обновлено в 06:47
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54