Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Футбол
«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
Обновлено в 14:52
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Муниципального депутата Галямину оштрафовали за акцию в центре Москвы
Хамовнический суд Москвы в понедельник оштрафовал столичного муниципального депутата Юлию Галямину за участие в несанкционированной акции 14 июля.
Обновлено в 14:41
Политика
Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД
Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено в 06:58
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии
Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Кино
Вышел трейлер «Оды радости» с Мартином Фриманом
Обновлено в 08:38
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Политика
В госдепе США не ждут прорыва по ДРСМД
Соединенные Штаты считают, что на предстоящих американо-российских консультациях по стратегической стабильности в Женеве не следует ждать прорывных решений по ДРСМД, заявил представитель госдепа США.
Обновлено в 19:44
Интернет
Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp
Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Британия и Италия выполнят наблюдательный полет над РФ
Итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса
НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестован сотрудник ЦНИИмаш
Как заявили в Лефортовском суде столицы, сегодня, 15 июля, под домашний арест был отправлен Сергей М. Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в госизмене.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52