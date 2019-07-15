Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Хоккей
Жердев пройдет просмотр в «Тамбове» из ВХЛ
Обновлено в 08:44
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Китае выразили восторг новой российской огнеметной системой ТОС-1А
По словам обозревателей военного интернет-ресурса, тяжелая огнеметная система ТОС-1А представляет собой многоствольную ракетную установку, которая, по их мнению, сможет вывести российские войска на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом
Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.
Обновлено в 14:29
Политика
Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата грузинского парламента от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломиа, у сторон появился план.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежем
Накануне в Запорожской области автомобили из президентского кортежа столкнулись с детскими автобусами Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал ДТП с участием своего кортежа в Запорожской области.
Обновлено в 14:38
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Олимпийский чемпион по боксу Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США.
Обновлено в 14:07
Футбол
Де Йонг взял 21-й номер в «Барселоне»
Де Йонг официально стал игроком «Барсы» 1 июля. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс 11 миллионов в виде возможных бонусов.
Обновлено в 14:19
Космос
Роскосмос получил первые снимки со спутника «Метеор-М»
Роскосмос опубликовал в пятницу на своем сайте первый снимок, полученный с запущенного неделю назад метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2.
Обновлено 12 июля в 13:34
Футбол
«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса
Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию
Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации, опубликованной на сайте МО.
Обновлено в 15:44