Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП Китая

Политика Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Политика Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД Призыв Евросоюза к России сделать все для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлен не по адресу, полагает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Футбол «Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Здоровье В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.

Политика Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Армия и оружие В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Политика Украина продлила эмбарго на российские товары Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Общество Летят «Журавли», бьют рекорды «Чижики» Белорусы перенимают у Северной столицы опыт в образовании и здравоохранении, а минские архитекторы проектируют жилые кварталы в городе на Неве.

Политика Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.

Общество Поклонская рассказала о разрыве отношений Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.

Здоровье Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.