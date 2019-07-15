Энергетика

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Нефть дешевеет на неоднозначной статистике из Китая

ПРАЙМ13:30

Brent может подорожать выше $70 до конца недели

News.ru10:59

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП Китая

Financial One02:23

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

Финмаркет03:29
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Политика

Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика

Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД

Призыв Евросоюза к России сделать все для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлен не по адресу, полагает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Обновлено в 15:30
Общество

На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

Обновлено в 14:04
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Происшествия

У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»

Обновлено в 16:11
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Здоровье

В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита

По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Дана Борисова уехала в Киев для участия в шоу «Пацанки»

Дана Борисова отправилась в Киев, где поучаствует в шоу «Пацанки».
Обновлено в 12:22
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
Обновлено в 11:18
Политика

Украина продлила эмбарго на российские товары

Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз на территорию страны товаров из России.
Обновлено в 13:02
Политика

Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко

Обновлено в 16:25
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Летят «Журавли», бьют рекорды «Чижики»

Белорусы перенимают у Северной столицы опыт в образовании и здравоохранении, а минские архитекторы проектируют жилые кварталы в городе на Неве.
Обновлено в 07:38
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны

Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.
Обновлено в 17:31
Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
Обновлено в 05:48
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 12:03
Здоровье

Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию

Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя (The National Interest)

Обновлено в 18:47
Общество

В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер

Обновлено в 15:17
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