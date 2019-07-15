Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Наука
Самое долгое МРТ-сканирование мозга в истории длилось 4 дня
Обновлено в 11:26
Общество
Переход на латиницу в Казахстане затянется на десятилетие
Казахстан сможет перейти на латиницу не ранее чем через десять лет, пишут "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники республики.
Обновлено в 21:41
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Общество
Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд
Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено в 19:17
Общество
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Экономика
ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Тело ещё одного ребёнка было обнаружено позже. Ранее в районе Якутска двое детей погибли во время купания в реке Лене.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в августе 2017 года.
Обновлено в 21:47
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Компания «АрселорМиттал Темиртау» (казахстанская структура ArcelorMittal) разорвала контракт с компанией ТОО «Ник-Ойл», которая является официальным дистрибьютором «Газпромнефть — смазочные материалы» в Казахстане.
Обновлено в 21:15
Экономика
Стало возможным снятие наличных на кассах магазинов
Ранее отмечалось, что Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, выступила с информацией о том, что возможность снятия наличных денежных средств на кассе исключительно при осуществлении покупки необходимо обсудить с Роспотребнадзором, так как данный факт может являться навязыванием услуг.
Обновлено в 00:23
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Домохозяйства РФ в июне тратили на еду 30,5% расходов
Исследование показало, что доля затрат на питание, или Food Index, составила в июне 30,5%.
Обновлено в 08:37
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено в 21:51
Общество
Будет ли тихо в доме на Красном проспекте?
В продаже осталось всего два: 103 и 112 кв. м. Осенью начнется продажа квартир в четвертой очереди, единственной оборудованной подземным паркингом.
Обновлено в 20:39
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Футбол
Защитник «Эвертона» перешел в «Уиган»
Защитник Энтони Робинсон стал игроком «Уигана». Предыдущий сезон футболист провел в аренде в «Уигане».
Обновлено в 16:15
Экономика
«Яндекс.Такси» решил купить активы группы компаний «Везет»
Компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний «Везет».
Обновлено в 05:51