Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23
Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Политика
В России упал спрос на хинкали и хачапури
По сравнению с прошлым годом спрос россиян на грузинские блюда значительно упал.
Обновлено в 11:33
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова
Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Локомотивом»
В запасе у казанцев остался полузащитник Хвича Кварацхелия, который весеннюю часть сезона-2018/19 провел за «Локомотив».
Обновлено в 12:03
Экономика
В 2020 году «Аэрофлот» закажет еще шесть Airbus A320neo
В 2020 году "Аэрофлот" закажет шесть среднемагистральных самолетов нового поколения Airbus A320neo, следует из публикации на сайте госзакупок.
Обновлено в 09:12
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Корабль протаранил набережную в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
Обновлено в 12:06
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье
На Украине более 56 тысяч человек заболели корью с начала года
Более 56 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Абсолютного чемпиона мира по боксу насмерть сбила машина
Пернелл Уитакер, олимпийский чемпион 1984 года, абсолютный чемпион мира по боксу погиб в результате несчастного случая, сообщает TMZ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Шишкана
Обновлено в 12:38
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Игры
Разработчики Apex Legends рассказали о борьбе с читерами
Respawn Entertainment отчиталась о методах борьбы с читерами в Apex Legends.
Обновлено 13 июля в 15:02
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50