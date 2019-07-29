Утром 29 июля цены на нефть показывают отрицательную динамику на фоне новостей по прошедшей в Вене встрече по урегулированию ядерного кризиса в Иране, передает «Взгляд». Так, к 07.47 по московскому времени нефть марки Brent потеряла в цене 0,33%, достигнув $63,16 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне новостей вокруг Ирана

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