Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне новостей вокруг ИранаExpert.ru 03:09
Утром 29 июля цены на нефть показывают отрицательную динамику на фоне новостей по прошедшей в Вене встрече по урегулированию ядерного кризиса в Иране, передает «Взгляд». Так, к 07.47 по московскому времени нефть марки Brent потеряла в цене 0,33%, достигнув $63,16 за баррель.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Интервью Fox News с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию "Эмми", передает в воскресенье Интерфакс.
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Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
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В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
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В матче за Суперкубок Украины в Одессе киевское «Динамо» одержало волевую победу над донецким «Шахтером» — 2:1.
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Правоохранители задержали женщину, которая несколько раз ударила своего мужа по голове молотком в Петербурге.
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28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.
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Названы востребованные рабочие профессии России
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Шелеховский район, 29.07.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению Максима Модина в Шелеховском районе введен режим ЧС.
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