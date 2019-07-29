Энергетика
Цены на нефть снижаются на фоне новостей вокруг ИранаExpert.ru 03:09
Утром 29 июля цены на нефть показывают отрицательную динамику на фоне новостей по прошедшей в Вене встрече по урегулированию ядерного кризиса в Иране, передает «Взгляд». Так, к 07.47 по московскому времени нефть марки Brent потеряла в цене 0,33%, достигнув $63,16 за баррель.
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Интервью Fox News с Путиным номинировали на премию «Эмми»
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
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В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик
Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 04:11
Экономика
ЦБ РФ отобрал лицензию у банка «Ассоциация»
Нижегородский банк «Ассоциация» занимал 170 место в банковской системе РФ. Назначена временная администрация.
Обновлено в 02:44
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
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В Пенсионном фонде России рассказали, как избежать ошибок при начислении пенсий, приводящих к ненужной беготне и возвращению «излишек».
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Футбол
Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет в клубе
Президент «Баварии» Ули Хеннес не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы клуба, которые пройдут в ноябре 2019 года, сообщает Bild.
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Как сообщил 7days.ru осведомленный источник, артистка занервничала, увидев конкурентку — молодую певицу Люсю Чеботину, которая за достаточно короткое время стала настоящей звездой Интернета и заполнилась зрителям «Жары» ярким выступлением, молодостью, красотой, а главное, сильным и запоминающимся вокалом.
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Премировать врачей за выявление онкозаболеваний предложили в Минздраве
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В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
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