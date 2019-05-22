Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в СШАФинмаркет 01:08
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, показали, что рост запасов на этой неделе составил 2,4 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Авто
Какие летние шины получили более высокую оценку удовлетворенности у автолюбителей?
При выстраивании рейтингов по оценке удовлетворенности летними шинами в расчет были взяты только бренды, шины которых на момент опроса используют более 5% респондентов.
Обновлено в 08:22
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Религия
Верующие празднуют День Святителя Николая Чудотворца
Считается, что вода в озере обладает целебной силой и придает душевных сил.
Обновлено в 08:11
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Политика
Путин назвал самоуправством препятствование созданию профсоюзов
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция руководителей предприятий, которая мешает созданию профсоюзов, является самоуправством.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Шайба Владимира Тарасенко вывела «Блюз» в финал Кубка Стэнли
Добавим, что «Сент-Луис Блюз» впервые с 1970 года вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли.
Обновлено в 05:28
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Строительный рынок горит в Дмитрове
"В городе Дмитрове Московской области на территории строительного рынка горят павильоны", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным
Обновлено в 06:20
Происшествия
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2
Обновлено в 08:52
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Общество
За отказ обслуживать инвалидов и пенсионеров предложили штрафовать
Необходимость законопроекта объясняется тем, что участились случаи, когда инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц отказывают в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, руководствуясь формальными причинами или исходя из маркетинговых принципов.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18