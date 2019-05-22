Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в СШАФинмаркет 01:08

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, показали, что рост запасов на этой неделе составил 2,4 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей.
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Цены на нефть продолжают снижаться на росте запасов в США

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Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю -- API

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Цены на нефть сейчас «охлаждаются» - ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

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