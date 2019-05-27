Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт вчера в 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку
Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС провели опрос среди россиян и выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие
Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Пхеньян осудил Сеул за планы покупки у США новейших зенитных корабельных ракет
Планы Южной Кореи приобрести у США зенитные корабельные ракеты для систем противовоздушной обороны являются прямым вызовом межкорейскому соглашению о сокращении военной напряженности.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО
Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании".
Обновлено в 00:52
Экономика
Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства
Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования.
Обновлено в 01:00
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого
Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44