Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт вчера в 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
Борис Титов просит президента о расширении полномочий
Борис Титов просит президента о расширении полномочий Несмотря на снижение числа проверок, количество и размер административных штрафов для предпринимателей растут, отмечается в представленном сегодня президенту ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
Обновлено в 00:53
Общество
Фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет
Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет.
Обновлено в 02:29
Авто
Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны
Российский завод Mercedes-Benz, официальное открытие которого состоялось в начале апреля, приступил к выпуску седанов E-Klasse.
Обновлено в 04:20
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Корабельников назвал три направления по увеличению доходности бюджета
Председатель петербургского комитета финансов Алексей Корабельников назвал три направления по развитию городской экономики и увеличению доходности бюджета.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Футбол
Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели
Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Хоккей
Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек
Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed
Внешность вседорожного хэтчбека Kia XСeed полностью раскрыли на фотографиях, сделанных во время рекламной фотосессии.
Обновлено вчера в 08:34