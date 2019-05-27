Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт вчера в 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Нефть дорожает на фоне ситуации в Ливии и Иране

News.ru02:35

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $70 за баррель

Росбалт02:28

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Интерфакс01:47

Цены на нефть растут

RT на русском01:04

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:04

Нефтяные цены, изменившиеся вчера разнонаправленно, сегодня растут

Финмаркет01:51

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $70,12 за баррель

Московский Комсомолец01:16
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика

Борис Титов просит президента о расширении полномочий

Борис Титов просит президента о расширении полномочий Несмотря на снижение числа проверок, количество и размер административных штрафов для предпринимателей растут, отмечается в представленном сегодня президенту ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

Обновлено в 00:53
Общество

Фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет

Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет.
Обновлено в 02:29
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Российский завод Mercedes-Benz, официальное открытие которого состоялось в начале апреля, приступил к выпуску седанов E-Klasse.
Обновлено в 04:20
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Корабельников назвал три направления по увеличению доходности бюджета

Председатель петербургского комитета финансов Алексей Корабельников назвал три направления по развитию городской экономики и увеличению доходности бюджета.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Футбол

Неймара лишили капитанской повязки сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите (Аденор Леонардо Бакши) принял решение лишить Неймара капитанской повязки.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели

Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Хоккей

Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек

Победу сборной Финляндии в Хельсинки празднуют около 40 тысяч человек, информирует Iltalehti.
Обновлено вчера в 14:25
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Авто

Полностью раскрыта внешность приподнятого хэтчбека Kia XCeed

Внешность вседорожного хэтчбека Kia XСeed полностью раскрыли на фотографиях, сделанных во время рекламной фотосессии.
Обновлено вчера в 08:34
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