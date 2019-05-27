Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт вчера в 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Политика
В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН
В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14
Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Происшествия
КамАЗ протаранил маршрутку в Кемерове: есть пострадавшие
Днем 28 мая в Комиссарово многотонный КамАЗ врезался в маршрутку. Жуткое ДТП произошло около 16:25 на улице Центральной.
Обновлено в 07:00
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду
Муж Полины Гагариной и модный фотограф Дмитрий Исхаков на днях пообщался со своими подписчиками в "Инстаграме".
Обновлено в 02:07
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
Обновлено в 04:53
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Американские военные пилоты рассказали о встречах с НЛО
Несколько пилотов ВМС США рассказали американскому изданию The New York Times о том, как им доводилось сталкиваться с неопознанными летающими объектами.
Обновлено в 05:16
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек
Во вторник, 28 мая, около 10:24 произошел пожар в доме 42 на Караваевской улице (Невский район), сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Общество
На мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве на глазах у прохожих треснуло еще одно стекло.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23