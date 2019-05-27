Энергетика
Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррельИнтерфакс 01:47
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.
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