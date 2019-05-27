Энергетика

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррельИнтерфакс 01:47

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть дорожает на фоне ситуации в Ливии и Иране

News.ru02:35

Нефтяные цены, изменившиеся вчера разнонаправленно, сегодня растут

Финмаркет01:51

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Интерфакс01:47

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $70 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $70,12 за баррель

Московский Комсомолец01:16

Цены на нефть растут

RT на русском01:04

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Обновлено в 03:02
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Энергетика

Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Политика

Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Как сообщает национальный телеканал RTS, после этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в полную боевую готовность.
Обновлено в 05:04
Политика

В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»

Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Общество

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня

Елисеев на заседании президиума столичного правительства доложил мэру Москвы Сергею Собянину о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.
Обновлено в 05:40
Хоккей

КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона

Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) и Юха Метсола («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего голкипера по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В центре Москвы рухнула часть балкона пятиэтажки

Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:52
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Обновлено вчера в 16:16
Экономика

«Магнит» изменил структуру управления

«ПАО "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:28
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Здоровье

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

«Связной» и «Евросеть» остались без главы

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Экономика

«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет

В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации "Роскосмоса", подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.
Обновлено в 05:14
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика

Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун

Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
Обновлено в 05:32
ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей", обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза", работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей

Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020

Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное