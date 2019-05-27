Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррельИнтерфакс 01:47

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Энергетика Нефтяников заставили «залить» Россию бензином Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».

Политика Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за ситуации в Косово Как сообщает национальный телеканал RTS, после этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в полную боевую готовность.

Политика В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24» Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".

Общество Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня Елисеев на заседании президиума столичного правительства доложил мэру Москвы Сергею Собянину о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.

Хоккей КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) и Юха Метсола («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего голкипера по итогам сезона-2018/19.

Происшествия В центре Москвы рухнула часть балкона пятиэтажки Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Спрос на кабриолеты остается немецким Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.

Экономика «Магнит» изменил структуру управления «ПАО "Магнит" объявляет о разделении операционного блока торговой сети на два подразделения: по управлению розничной сетью и по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам», — говорится в сообщении.

Политика Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.

Здоровье Названы самые бесполезные советы врачей Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.

Общество «Связной» и «Евросеть» остались без главы «МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Экономика «Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации "Роскосмоса", подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.

Политика Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике» По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.

Экономика Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Футбол Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года «Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Армия и оружие В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Политика Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.

ЖКХ РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей", обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза", работающему, в том числе в Екатеринбурге.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.