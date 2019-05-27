Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделеNews.ru 02:30
Стоимость нефти эталонных марок показывает разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов 27 мая. Так, цена июльских фьючерсов на Brent к 9:07 мск увеличилась на $0,05, до $67,52 за баррель. В Нью-Йорке нефть снижается в цене.
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Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
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Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
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Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
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Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально
Компания AMD представила долгожданные 7-нм процессоры Ryzen 3-го поколения, основанные на базе микроархитектуры Zen 2. Новинки характеризуются исполнением AM4 и поддержкой материнских плат с набором логики X570 и старых Socket AM4-материнских плат после обновления прошивки UEFI.
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Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»
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«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
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В одесской колонии заключенные подняли бунт
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Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года.
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Экономика
Курс биткоина превысил годовой максимум
Стоимость биткоина превысила максимум с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
Обновлено в 04:43
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Теннис
Россиянка Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
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Общество
Минюст объяснил отказ ЕСПЧ присуждать компенсации из-за гей-парадов
Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что Европейский суд по правам человека перестал присуждать компенсации по жалобам на запреты в проведении гей-парадов в России, поскольку усматривает недобросовестность заявителей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:07
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В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
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Обновлено в 06:33
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
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