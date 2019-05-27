Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Стоимость нефти Brent стала дорожать, WTI продолжает терять

Росбалт08:24

Цена на нефть марки Brent колеблется, WTI - продолжает дешеветь

ПРАЙМ06:58

Нефть пытается вернуться к уровню $71

REGNUM00:12

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21

Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Общество

Чиновника в Пензенской области уволили за езду в пьяном виде

Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уволен за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 08:50
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей Lada

Обновлено в 01:12
Экономика

Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»

Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно

Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.
Обновлено в 04:25
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как проводит время с сыном

Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Религия

Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям XXIII Петербургского экономического форума.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

Еще один сюрприз. Redmi дразнит анонсом ноутбука

Несколько дней назад в Сети распространились слухи о Redmi готовится выпустить свой первый ноутбук, который называется RedmiBook 14.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Технологии

Покупка полиса ОСАГО с помощью мобильного приложения «Согласия» займет 3-5 минут

Мобильное приложение "Согласие страхование" доступно в App Store и Google Play.
Обновлено в 06:21
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан

Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Врачей Башкирии премируют за раннее выявление онкозаболеваний

С 1 июля отдельные категории медработников амбулаторий и поликлиник Минздрава Башкирии смогут получить единовременные выплаты.
Обновлено в 07:25
Авто

Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage

Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
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