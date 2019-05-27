Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Общество
Чиновника в Пензенской области уволили за езду в пьяном виде
Начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уволен за вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 08:50
Экономика
Минтранс к августу подготовит предварительное ТЭО ВСМ «Москва - Петербург»
Предварительную оценку проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург" подготовят в августе, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Гаджеты
В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно
Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.
Обновлено в 04:25
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как проводит время с сыном
Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Религия
Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2019
Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям XXIII Петербургского экономического форума.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Еще один сюрприз. Redmi дразнит анонсом ноутбука
Несколько дней назад в Сети распространились слухи о Redmi готовится выпустить свой первый ноутбук, который называется RedmiBook 14.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Технологии
Покупка полиса ОСАГО с помощью мобильного приложения «Согласия» займет 3-5 минут
Мобильное приложение "Согласие страхование" доступно в App Store и Google Play.
Обновлено в 06:21
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Найденный в пруду автомобиль волейболиста Волкова ранее был угнан
Автомобиль волейболиста Александра Волкова, ранее обнаруженный в Петровском пруду с разбитыми стеклами, был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, сообщается на сайте санкт-петербургского "Зенита", за который выступает чемпион Олимпийских игр 2012 года.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Врачей Башкирии премируют за раннее выявление онкозаболеваний
С 1 июля отдельные категории медработников амбулаторий и поликлиник Минздрава Башкирии смогут получить единовременные выплаты.
Обновлено в 07:25
Авто
Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage
Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41