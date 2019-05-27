Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
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Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились
20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
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Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимум
В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Политика
Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника
Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»
Обновлено в 06:10
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После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Польше произошла стрельба в школе
В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО
НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов
Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено в 11:15
Экономика
«Юлмарт» начал продавать товары китайских производителей
Российская компания собирается представить товары от китайских производителей во всех основных категориях и до конца этого года нарастить их долю в обороте до 5%. Продукция из Китая будет примерно на 15% дешевле остального ассортимента.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы
Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Обновлено в 02:20
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Игры
В обновлённом «Море» появится выбор уровня сложности
Студия Ice-Pick Lodge объявила, что в течение ближайших недель в новый «Мор» добавят настройки уровня сложности, чтобы геймеры могли подстроить игру под себя.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Политика
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:19
Авто
Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России
ООО «Мазда Мотор рус», официальный представитель Mazda в России отзывает 1,678 тысячи автомобилей.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика
Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге
Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено 25 мая в 09:10
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика
Гройсман: даже разговоры о дефолте вредят Украине
Уходящий в отставку украинский премьер-министр прокомментировал совет олигарха Коломойского пересмотреть отношения с МВФ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее подал в отставку, прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал объявить дефолт по внешнему долгу страны.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53