Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

News.ru02:30

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

REGNUM11:00

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Росбалт09:20

Цена Brent усилила подъем, WTI перешла к росту

Финмаркет11:39

Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Интерфакс01:46

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

Московский Комсомолец01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн

Обновлено в 05:06
Политика

Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.
Обновлено в 10:48
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Политика

Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова

Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»

Обновлено в 06:10
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО

НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:08
Футбол

«Локомотив» разорвал контракт с Денисовым по обоюдному согласию сторон

Обновлено в 11:37
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов

Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено в 11:15
Экономика

«Юлмарт» начал продавать товары китайских производителей

Российская компания собирается представить товары от китайских производителей во всех основных категориях и до конца этого года нарастить их долю в обороте до 5%. Продукция из Китая будет примерно на 15% дешевле остального ассортимента.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы

Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Обновлено в 02:20
Политика

В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Игры

В обновлённом «Море» появится выбор уровня сложности

Студия Ice-Pick Lodge объявила, что в течение ближайших недель в новый «Мор» добавят настройки уровня сложности, чтобы геймеры могли подстроить игру под себя.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Политика

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:19
Авто

Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России

ООО «Мазда Мотор рус», официальный представитель Mazda в России отзывает 1,678 тысячи автомобилей.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Политика

Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено 25 мая в 09:10
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика

Гройсман: даже разговоры о дефолте вредят Украине

Уходящий в отставку украинский премьер-министр прокомментировал совет олигарха Коломойского пересмотреть отношения с МВФ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее подал в отставку, прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал объявить дефолт по внешнему долгу страны.
Обновлено в 07:35
Хоккей

Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
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