Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель

Политика Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились 20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Экономика Почему курс биткоина обновил годовой максимум В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.

Наука Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.

Политика Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова Вдова убитого в Киеве беглого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого обвиняла в организации убийства своего второго супруга.

Происшествия Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.

Происшествия В Польше произошла стрельба в школе В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.

Армия и оружие НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».

Экономика «Юлмарт» начал продавать товары китайских производителей Российская компания собирается представить товары от китайских производителей во всех основных категориях и до конца этого года нарастить их долю в обороте до 5%. Продукция из Китая будет примерно на 15% дешевле остального ассортимента.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Здоровье Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Политика В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.

Игры В обновлённом «Море» появится выбор уровня сложности Студия Ice-Pick Lodge объявила, что в течение ближайших недель в новый «Мор» добавят настройки уровня сложности, чтобы геймеры могли подстроить игру под себя.

Здоровье Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.

Политика Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Авто Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России ООО «Мазда Мотор рус», официальный представитель Mazda в России отзывает 1,678 тысячи автомобилей.

Происшествия Два теплохода столкнулись в Москве На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".

Политика Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Политика Гройсман: даже разговоры о дефолте вредят Украине Уходящий в отставку украинский премьер-министр прокомментировал совет олигарха Коломойского пересмотреть отношения с МВФ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее подал в отставку, прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал объявить дефолт по внешнему долгу страны.