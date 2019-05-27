Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой
Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 08:38
Политика
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»
Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Футбол
Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»
В Петербурге возле дома №37 по Морской набережной мужчина, катающийся на серфинге, попал под проходивший мимо "Метеор".
Обновлено в 10:11
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка
Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье
Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Технологии
Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств
Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 10:11
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие
В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет
Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Политика
Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ
Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Лувр закрыли из-за наплыва посетителей
Обновлено в 07:41
Авто
Volkswagen ID. R попробует установить новый рекорд Нюрбургринга
R, за рулем которого будет находиться французский гонщик Ромен Дюма, попытается пройти дистанцию со средней скоростью свыше 185 км/ч.
Обновлено в 09:04
Политика
Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене
Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Культура
Воронежский Платоновфест недополучил 23,5 млн от спонсоров
Обновлено в 09:08