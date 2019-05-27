Энергетика

Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 02:37

Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
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Нефть Brent установилась на $68 за баррель

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Нефть марки Brent подешевела до $68,64 за баррель

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Нефть торгуется разнонаправленно после снижения на прошлой неделе

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Нефть немного подешевела утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Нефтяная корзина ОПЕК продолжает дешеветь

Росбалт09:20
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Баскетболист Мозгов оценил полуфинальную серию «Химок» с УНИКСом

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Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой

Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
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Политика

В Кремле не подтвердили отставку Суркова

В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
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Политика

Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
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Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
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Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Футбол

Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»

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Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Петербурге серфингист попал под «Метеор»

В Петербурге возле дома №37 по Морской набережной мужчина, катающийся на серфинге, попал под проходивший мимо "Метеор".
Обновлено в 10:11
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка

Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Технологии

Названы самые бесполезные аксессуары для электронных устройств

Самыми бесполезными аксессуарами для электронных устройств являются селфи-палка, водонепроницаемые чехлы и ремешки для умных часов, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 10:11
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
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Армия и оружие

В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет

Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Политика

Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Музыка

Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
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Происшествия

В Германии осудили членов «шариатской полиции»

Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
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Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Лувр закрыли из-за наплыва посетителей

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Авто

Volkswagen ID. R попробует установить новый рекорд Нюрбургринга

R, за рулем которого будет находиться французский гонщик Ромен Дюма, попытается пройти дистанцию со средней скоростью свыше 185 км/ч.
Обновлено в 09:04
Политика

Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене

Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
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Воронежский Платоновфест недополучил 23,5 млн от спонсоров

Обновлено в 09:08
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