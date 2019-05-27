Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррельРосбалт 27 мая в 02:37
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Кино
«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков
Обновлено в 03:25
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22
Футбол
«Ротор» поставит задачу попадания в «стыки». Но уже без Макеева
По данным «Матч ТВ», перед волгоградским «Ротором», финишировавшим в ФНЛ на 11 месте, в следующем сезоне поставят задачу попадания в переходные матчи.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского
Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
Обновлено в 13:17
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено в 04:21
Футбол
«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы
Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Экономика
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем
Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Microsoft презентовала игровую мышку IntelliMouse Pro
Компанией Microsoft сделан анонс новой версии игровой мышки, которую назвали IntelliMouse Pro.
Обновлено в 04:12
Общество
Школьники сегодня сдали ЕГЭ по математике
Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
Обновлено в 06:43
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54