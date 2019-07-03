Мировые цены на нефть в четверг днем по-прежнему умеренно снижаются на фоне данных о запасах и добыче этого сырья в США и опасений за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть слабо снижаются на данных о росте добычи в США

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