Энергетика
Цены на нефть слабо снижаются на данных о росте добычи в СШАПРАЙМ 06:40
Мировые цены на нефть в четверг днем по-прежнему умеренно снижаются на фоне данных о запасах и добыче этого сырья в США и опасений за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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