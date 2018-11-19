Энергетика
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мск 19 ноября поднялся на $0,19 (0,28%) - до $66,95 за баррель.
Финмаркетвчера в 06:32
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Энергетика
Нефть подешевела на 3,5% — до $64 за баррель. Это минимум за 8 месяцев
Во вторник нефть марки Brent потеряла 3,47%, подешевев до $64 за баррель. Сорт WTI упал в цене на 5,65%, до $54,01 за баррель.
Обновлено в 22:14
Энергетика
«Газпром» увеличил инвестиции-2018 в ГТС к «Северному потоку-2» на 28%
"Газпром" увеличил инвестиции на 2018 год в развитие газотранспортных мощностей, которые обеспечат подачу газа в "Северный поток-2" на 28,4% по сравнению с планом — до 127 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 21:23
Энергетика
Обучение в автошколах в 2019 году подорожает из-за цен на бензин
Повышение стоимости обучения на водительские права связана, по мнению экспертов, с высокой вероятностью увеличения цен на бензин с начала 2019 года.
Обновлено в 21:49
Энергетика
«Газпром» хочет сэкономить на новых стройках
«Газпром» хочет сэкономить на новых стройках «Газпром» все активнее привлекает производителей труб большого диаметра (ТБД) к разработке продукции для сверхвысоких давлений.
Обновлено в 14:18
Энергетика
На Украине оценили эффект от повышения цен на газ
Повышение цен на газ принесёт в госбюджет Украины в 2019 году 9 млрд гривен.
Обновлено в 11:02
Энергетика
Ижорские заводы изготовят спецоборудование для Омского НПЗ
«Газпром нефть» продолжает масштабную модернизацию на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Программа стартовала восемь лет назад.
Обновлено в 20:47
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено в 20:47
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Казахстанский холдинг «Самрук-Энерго» готовится к снижению тарифов
Энергопроизводящие предприятия холдинга «Самрук-Энерго» пересматривают планы по реконструкции в связи с необходимостью снижения тарифов на электроэнергию, заявил директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, сообщает 20 ноября издание Informburo.
Обновлено в 05:11
Энергетика
За полтора месяца цена нефти упала почти на 35%
В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Цены на бензин выросли в Смоленской области
Сотрудники УФАС по Смоленской области проверили цены на автомобильное топливо на территории региона.
Обновлено в 13:37
Энергетика
В Ашхабаде открылись форум OGT-2018 и нефтегазовая выставка
В Торгово-промышленной плате (ТПП) Туркменистана 20 ноября открылись 23-я Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018)и профильная выставка.
Обновлено в 13:04
Энергетика
Рост цен на топливо продолжился вопреки обещаниям нефтяных компаний
Ранее сообщалось, что правительство договорилось о заморозке цен на топливо с нефтяными компаниями.
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика
«НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения
"НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.
Обновлено в 06:51
Энергетика
МЭА призвало производителей нефти к здравому смыслу
Бироль отметил, что при согласовании планов по добыче нефти участники рынка должны руководствоваться здравым смыслом.
Обновлено вчера в 09:38