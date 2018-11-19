Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мск 19 ноября поднялся на $0,19 (0,28%) - до $66,95 за баррель.

Цены на нефть слабо поднимаются, Brent подорожала до $66,95 за баррель

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Энергетика Энергетика «Газпром» увеличил инвестиции-2018 в ГТС к «Северному потоку-2» на 28% "Газпром" увеличил инвестиции на 2018 год в развитие газотранспортных мощностей, которые обеспечат подачу газа в "Северный поток-2" на 28,4% по сравнению с планом — до 127 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

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Энергетика Энергетика «Газпром» хочет сэкономить на новых стройках «Газпром» хочет сэкономить на новых стройках «Газпром» все активнее привлекает производителей труб большого диаметра (ТБД) к разработке продукции для сверхвысоких давлений.

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Энергетика Энергетика За полтора месяца цена нефти упала почти на 35% В целом с 7 ноября падение составило 35% — с $220 млрд до $144 млрд.

Энергетика Энергетика Цены на бензин выросли в Смоленской области Сотрудники УФАС по Смоленской области проверили цены на автомобильное топливо на территории региона.

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Энергетика Энергетика Рост цен на топливо продолжился вопреки обещаниям нефтяных компаний Ранее сообщалось, что правительство договорилось о заморозке цен на топливо с нефтяными компаниями.

Энергетика Энергетика «НОВАТЭК» объявил об открытии нового газоконденсатного месторождения "НОВАТЭК", крупнейший частный производитель СПГ в России, объявил в понедельник об открытии нового Няхартинского газоконденсатного месторождения - второго с октября 2018 г.