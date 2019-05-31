Энергетика
Цены на нефть рухнули более чем на 5%Парламентская газета вчера в 15:50
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе упала на 5,13% — до 62 долларов за баррель, февральского минимума; стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,5% — до 53,5 доллара за бочку.
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Цены на нефть продолжают падение. Марка Brent с начала недели подешевела более чем на 5%
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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