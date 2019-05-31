Энергетика

Цены на нефть рухнули более чем на 5%Парламентская газета 15:50

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе упала на 5,13% — до 62 долларов за баррель, февральского минимума; стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,5% — до 53,5 доллара за бочку.
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Цена на Brent упала

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Цена на нефть Brent упала ниже $63 впервые с февраля

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Нефть марки Brent продолжает дешеветь

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Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолец05:31

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ru13:49
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