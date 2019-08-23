Энергетика
Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из КитаяFinam.Ru вчера в 08:47
Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.
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Нефть резко дешевеет из-за очередного решения Китая и США ввести взаимные пошлины
Вести.Финансвчера в 09:08
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Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:38
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Исследование: россияне не покупают продукты онлайн
Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД
Обновлено 22 августа в 17:30
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Названа стоимость президентского седана Aurus Senat в Москве
Седан премиум-класса Aurus Senat, имеющий полный привод, четырехсезонный климат-контроль и двухтурбинный цилиндровый двигатель, представлен в выставочном зале первого московского шоурума.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Российский клуб претендует на защитника «Милана»
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Кремль констатировал начало диалога Путина и Зеленского
На вопрос о возможном улучшении отношений между Москвой и Киевом, Песков ответил, что на данном этапе пока можно только «констатировать начало диалога между двумя президентами — между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским».
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Министр пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не сомневается, что Киев одержит верх в "украинско-российской битве".
Обновлено вчера в 23:18
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
19 500 км с хэтчбеком Kia Ceed: итоги длительного теста
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Выход США из ДРСМД ослабил уверенность Европы в своей безопасности
Президент России Владимир Путин, реагируя на действия США о выходе из ДРСМД, сообщил, что РФ будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке и даст симметричный ответ Штатам по вопросам ядерного вооружения.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Mastercard сообщила о крупной утечке данных клиентов
Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации порядка 90 тыс. клиентов из Бельгии и Германии, пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Украина готовится отпраздновать годовщину независимости
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Зеленский предложил России свои условия по возвращению в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил свой способ возвращения России в состав G8.
Обновлено 21 августа в 22:32
Общество
Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов
В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Крупнейший грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути
Крупнейшая французская компания CMA CGM, специализирующаяся на контейнерных перевозках по морю, проинформировала о том, что отказывается использовать маршрут Северного морского пути и иные маршруты в Арктике из экологических соображений.
Обновлено в 00:32
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:49