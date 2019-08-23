Фьючерсы на нефть резко пошли вниз после новостей о введении Китаем ответных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд в год.

Цены на нефть резко пошли вниз после новостей из Китая

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