Энергетика
Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРСFinancial One 02:16
Фьючерсы на Brent выросли на 0,72% до $64,17 за баррель к 08:57 МСК. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 0,77% до $57,31 за баррель. Федрезерв на этой неделе, как ожидается, снизит стоимость заимствований впервые со времен финансового кризиса более десяти лет назад.
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Обновлено в 02:54
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Renault с 1 августа поднимет цены на свои модели в России
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Обновлено в 00:51
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Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
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Футбол
Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»
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Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
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Обновлено в 01:00
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Авто
ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке
Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Политика
Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет "прятаться", так как это будет "большой подарок" главе российского государства Владимиру Путину.
Обновлено в 02:37
Общество
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Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 13:12
Политика
Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала.
Обновлено в 03:18
Политика
Трампа призывают ввести новые санкции против России
«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00