Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE). Стоимость октябрьских фьючерсов американской нефти WTI к тому же времени опустилась на 3,6% — до $51,7.

Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель

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