Энергетика
Цены на нефть растут после резкого паденияГазета.Ru 04:33
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения. По данным на 09:45 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре взлетели на 2,81% и составили $57,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 3,25% — до $52,74 за баррель.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Экономика
Минпромторг готовит анонс нового электромобиля
О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
Обновлено в 05:32
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Политика
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия
Следователи пришли с обыском в офис ФБК
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
На покупку автобусов для Карелии выделено 97 млн рублей
Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился с подписчиками в соцсети информацией о предоставлении региону бюджетных ассигнований в размере 97 мл рублей для приобретения 17 новых автобусов для ГУП РК «Карелавтотранс».
Обновлено в 05:20
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
В Краснодаре вышел на линию новый трамвай
8 августа в Восточном трамвайном депо прошла презентация нового трамвая с мощной системой кондиционирования.
Обновлено в 03:47
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
Глава ГКНБ Киргизии рассказал, как были вооружены спецназовцы
Во время штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева сотрудники «Альфы» были вооружены шумовыми гранатами, помповым оружием.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Космос
Ученым удалось одновременно открыть 39 массивных галактик
Объединив усилия нескольких обсерваторий, астрономам вперые удалось обнаружить сразу 39 массивных галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва.
Обновлено вчера в 13:38
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Западные СМИ оценили первый полет ударного «Охотника»
Обновлено в 05:17
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение
Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19