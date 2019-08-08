В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения. По данным на 09:45 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре взлетели на 2,81% и составили $57,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 3,25% — до $52,74 за баррель.

Цены на нефть растут после резкого падения

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