Энергетика
Цены на нефть растут после резкого паденияГазета.Ru 04:33
В четверг цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения. По данным на 09:45 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре взлетели на 2,81% и составили $57,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 3,25% — до $52,74 за баррель.
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