Энергетика

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в СШАNews.ru 02:12

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране на 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей неделей ранее. Согласно данным организации, запасы нефти в США сокращаются четвёртую неделю подряд.
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Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Газета.Ru05:30

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

News.ru02:12

Нефть подорожала в качестве реакции на отчет по запасам API

Profinance.ruвчера в 18:54

Нефть дорожает, Brent подбирается к $65 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,78 за баррель

Московский Комсомолец01:24

Нефть перешла в режим «осторожного подъема»

REGNUM02:27

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Интерфакс01:42
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День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище

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Звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет Саб-Зиро в экранизации Mortal Kombat

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Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
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Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре.
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Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Транспорт

Прервано движение на Бутовской линии московского метро

Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
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Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Москве в номере отеля нашли тело девушки

Обновлено в 06:36
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 10 июля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на ГУ МЧС столицы.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро

Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Кино

«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
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Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Хоккей

КХЛ. «Локомотив» объявил о подписании Рэтти

26-летний Рэтти подписал однолетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт ярославского клуба.
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Общество

В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых

Разработчики законопроекта хотят разрешить контролирующим органам получать информацию о прохождении осужденным наркозависимым гражданином лечения и реабилитации без согласия его или его родственников.
Обновлено в 03:46
Здоровье

В Челябинске рассказали о реализации нацпроекта «Демография»

Начальник управления социального обслуживания регионального министерства социальных отношений Александр Гусев особо остановился на итогах реализации регионального проекта «Старшее поколение».
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Козы опознают эмоции своих сородичей по голосам

Козы были выбраны исследователями, так как в предшествующих работах было обнаружено, что этим животным присущи высокий интеллект и сложная система социальных связей.
Обновлено в 02:30
Политика

Посол Великобритании в США уходит в отставку

Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку, об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.
Обновлено в 07:02
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Политика

Пушков предложил запретить грузинской певице Катамадзе въезд в Россию

Сенатор Алексей Пушков в среду, 10 июля, предложил запретить грузинской певице Нино Катамадзе, которая допустила в своей речи "русофобские высказывания", въезд на территорию Российской Федерации.
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Политика

Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян

Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Футбол

Классон перенёс операцию на колене

Хавбек "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон, получивший травму колена, перенес операцию, рапортует пресс-служба клуба Ранее сообщалось, что футболист повредил крестообразные связки в матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Испании (0:3).
Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Обновлено в 04:25
Футбол

В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»

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Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Беженец из Ирака осуждён на пожизненный срок за убийство девочки в ФРГ

Земельный суд Висбадена признал 22-летнего беженца из Ирака Али Башара, которому было отказано в убежище, виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Сюзанны Фельдман.
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«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
Обновлено вчера в 20:14
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