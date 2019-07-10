Снижение запасов нефти в США за неделю превзошло прогнозы аналитиков. По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США

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