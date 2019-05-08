Энергетика
Цены на нефть растут на данных о запасах в СШАФинмаркет 11:12
Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск подорожали на $0,4 (на 0,57%) - до $70,28 за баррель.
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Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
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Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком
«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Футбол
Отклонена апелляция «Челси» на трансферный запрет
Отклонена апелляция "Челси" на решение ФИФА о наложении трансферного бана на команду в течение двух окон.
Обновлено в 08:44
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Жена Мамаева впервые высказалась после суда
Супруга футболиста Мамаева, приговоренного судом к 1,5 года колонии, высказалась по этому поводу в Instagram.
Обновлено в 13:53
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Авто
Стало известно, сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты
Обновлено в 12:29
Общество
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено купить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе
Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
Обновлено в 12:54
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика
Визит Помпео в Россию организуется по просьбе США
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию организуется по инициативе американской стороны.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Кино
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»
Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Футбол
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Прославленный советский хоккеист, ныне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Федеральное агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 11:00
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике
На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49