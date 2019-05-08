Цены на нефть растут на данных о запасах в СШАФинмаркет 11:12

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск подорожали на $0,4 (на 0,57%) - до $70,28 за баррель.

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

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