Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США
Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Газета.Ru 04:35
Политика
В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Известия 06:32
Политика
В Кремле отвергли связь России с делом об убийстве в Берлине
В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.
Интерфакс 06:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Здоровье
Власти Москвы создали комиссию для проверки действий врачей после смерти 27-летней девушки
Департамент здравоохранения Москвы создал комиссию, которая оценит действия врачей больницы, где от неустановленного заболевания скончалась 27-летняя девушка.
ТАСС 05:49
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответственно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.
REGNUM 06:48
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Футбол
Месси может пропустить еще месяц из-за травмы
Матч ТВ 06:07
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 03:59
Технологии
В России открыты пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Здоровье
Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении
Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым.
РБК вчера в 08:05
Происшествия
Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Интерфакс 06:12
Политика
В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8
Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.
РБК 07:00
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
В новосибирской воинской части погиб солдат-срочник
В воинской части под Новосибирском погиб солдат-срочник из Тульской области.
Известия 02:58
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Экономика
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Известия 06:19
Технологии
Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire
Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:18
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17