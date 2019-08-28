Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США

Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
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Цены на нефть повышаются, баррель Brent почти достиг $60

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