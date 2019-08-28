Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США
Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
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Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
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В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
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Петербургские автозаводы в июле увеличили производство на 8%
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