Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США
Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Политика
«Укрэнерго» потребовало взыскать с России стоимость активов в Крыму
Компания «Укрэнерго» объявила о передаче на рассмотрение международного арбитража своих требований о взыскании с России компенсации за потерю инфраструктурных объектов на территории Крыма.
РБК 06:43
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Здоровье
Что такое ротавирус?
Особенность и главная опасность ротавируса заключается в том, что он может находиться практически везде: в пище, воде, на поверхностях предметов, в земле и песке, на руках.
Аргументы и Факты 17:18
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Экономика
Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM 08:42
Спорт
«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России
Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт 13:57
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля.
ТАСС 13:00
Футбол
«Марсель» обыграл «Ниццу» в гостях
Победный гол Димитри Пайета помог "Марселю" обыграть "Ниццу" в гостях.
Soccer.ru 17:19
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Футбол
Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов
В среду прошли ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились обладатели последних путевок в групповую стадию.
РИА Новости 17:30
Музыка
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 25 августа в 14:02
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Интернет
Сообщают о сбое в работе платформы Office 365
Сбой платформы Office 365 от компании Microsoft наблюдается сразу в нескольких странах.
Профиль 16:46
Шоу-бизнес
Фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной расстроило поклонников
Ирина Безрукова опубликовала свежий снимок, где позирует вдвоем с ярким красивым мужчиной лет 35-ти.
7Дней.ру 15:00
Хоккей
«Баффало» потерял защитника Ханвика на весь следующий сезон
Защитник «Баффало Сейбрз» Мэтт Ханвик пропустит следующий сезон, сообщил генеральный менеджер Джейсон Боттерилл.
Sport24.ru 16:22
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания 14:06
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Здоровье
В Орловской области стало на 16 врачей больше
По данным на минувший год в регионе на каждые 10 тысяч человек приходилось 44,7 специалиста.
Первый областной портал новостей 04:18
Общество
Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября
Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.
Интерфакс 15:07
Политика
Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС 16:38