Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть растут на данных о запасах в США

Октябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,29 (2,40%) - до $54,93 за баррель. Сегодня цены на нефть продолжают расти на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть дорожает на преобладании рисковых настроений и опасениях из-за урагана

ПРАЙМ13:05

Нефть подорожала на данных API

REGNUMвчера в 00:16

Продолжаем считать отскок в нефти краткосрочным - Промсвязьбанк

Финмаркет03:27

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

ТАССвчера в 11:53

Нефть пошла на взлет

Lenta.ruвчера в 05:15

Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США

Интерфаксвчера в 01:40

Котировки Brent и WTI выбрали разную динамику

Росбалт08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Армия и оружие

Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Армия и оружие

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Футбол

ЦСКА — неуязвимый монстр. Пока РПЛ на подъеме, КХЛ теряет интригу

Хоккей уступает футболу Турнир длиной в восемь месяцев без крутой интриги едва ли не худшее, что может быть в профессиональном спорте.
Спорт-Экспресс 17:10
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Культура

В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета вчера в 17:57
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал ядерное оружие

Ученый рассказал, почему гитлервская германия не создала ядерное оружие.
Рамблер 06:00
Здоровье

Клещи покусали 50 детей в Смоленской области за одну неделю

АиФ Смоленск 06:30
Авто

Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake

На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.
Pnzdrive 07:33
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Авто

В Сети появились первые снимки интерьера новой Hyundai Creta

В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Космос

Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса

Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Происшествия

Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса

В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.
Российская газета 19:01
Общество

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Происшествия

Тюменцы не могут вылететь в Турцию из-за проблем с самолётом

Вестник 03:25
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Здоровье

Специалисты рассказали о самом опасном месте в доме

Специалисты назвали главную причину травм – частое падение. Причем, рассказали они, многие при падении погибают.
MedikForum.ru 17:03
Здоровье

Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе

Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 27 августа в 06:43
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Политика

Стали известны детали обмена заключенными с Украиной

Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».
Телеканал 360° 19:03
Футбол

«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное