Энергетика
ФинмаркетНефть продолжает дорожать на данных о запасах в США
Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.
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Тульское предприятие марки объявило о том, что с их конвейера сошел 2-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия 5 июня текущего года.
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
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Актеры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
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"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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Грузия захотела экономической свободы от России
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По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
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Впервые измерена масса нейтрино
До недавнего времени считалось, что нейтрино — это безмассовая частица, такая же, как фотон.
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ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
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RT на русском 11:19
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
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Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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Культура
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Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
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Бизнес-группы США требуют от Трампа отложить повышение пошлин против Китая
Просьбу к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу отложить все повышения тарифов на импорт из КНР направили более 160-ти бизнес-групп, 28 августа сообщает Рейтер.
Красная весна вчера в 14:25
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
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МТС купила киностудию за 2 млрд рублей
МТС купила у другой «дочки» АФК «Система» – компании «Бизнес-недвижимость» – кинопроизводственный комплекс, говорится в полугодовой отчетности оператора.
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В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
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На МКС сработала аварийная сигнализация
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Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
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