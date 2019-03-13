Энергетика
Нефть продолжает «восходящее ралли»REGNUM 05:50
«Если запасы окажутся в отрицательной зоне, то движения цены вверх по Brent до 70 долларов за баррель и WTI до 60 долларов за баррель не избежать, если конечно президент США Дональд Трамп не выпустит угрожающий Твитт, о целесообразности снижения цен на нефть», — отметил Лисицын.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,9 млн баррелей — до 449,1 млн баррелей
Rambler News Service10:40
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