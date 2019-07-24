Энергетика
Нефть дорожает, баррель Brent добрался до $64Росбалт 02:58
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов незначительно повышаются, отыгрывая вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:02, Вашингтон
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено в 13:03
Политика
США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Спорт
Ласицкене выиграла золото на чемпионате России в Чебоксарах
Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В КНДР рассказали о судьбе задержанного российского судна
Ранее, 23 июля, в средствах массовой информации появились сообщения о задержании российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8» с 17 членами экипажа на борту.
Обновлено в 06:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
Авто
Smart тестирует электрическую версию модели ForFour
Актуальная 4-местная версия Smart ForFour благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,6 кВт/ч имеет запас хода до 150 км. Ожидается, что более мощный электромотор с аккумулятором большей емкости смогут обеспечить новому Smart ForFour Electric Drive до 200 км пути без подзарядки и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 12,7 секунды, как у текущего поколения.
Обновлено в 08:41
Футбол
Буффон отразил три пенальти и принес «Ювентусу» победу над «Интером»
Победитель в поединке определился в серии послематчевых пенальти, где героем встречи стал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который смог отразить три удара.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер после поединка
Российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался после травм полученных им в поединке против Субриэла Матиса, который проходил 20 июля в США, где жил и тренировался спортсмен.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Китай обвинил военную стратегию США в угрозе мировой стабильности
Китай считает, что военная стратегия США угрожает мировой стабильности.
Обновлено в 04:21
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45